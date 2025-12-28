Atraparon al autor de una seguidilla de robos a comercios y buscan a un cómplice con frondosos antecedentes

Una intensa persecución tras un operativo cerrojo permitió la aprehensión de un joven

El segundo sospechoso, quien logró darse a la fuga, ya está identificado y cuenta con antecedentes recientes por ataques violentos a adolescentes, informaron fuentes policiales.

El raid delictivo comenzó en las primeras horas de hoy, cuando dos hombres a bordo de una motocicleta de 110 cc asaltaron una panadería ubicada en la intersección de las calles Facundo Quiroga y Ansaloni. Utilizando un arma blanca, los delincuentes amenazaron al personal y huyeron con pertenencias del local.

Apenas unos minutos después, la policía recibió un segundo alerta por un hecho de idéntica modalidad en otro comercio situado a tan solo cinco cuadras, sobre la misma calle Ansaloni.

Ante la gravedad de la situación, la Estación de Policía Comunal (EPC) implementó un operativo cerrojo con la totalidad de los efectivos de la comisaría y la colaboración del Centro de Monitoreo Municipal. A través de las cámaras de seguridad, se logró rastrear el recorrido de los sospechosos, interceptando a uno de ellos. En su poder, los uniformados secuestraron elementos vinculados a ambos robos, los cuales serán restituidos a sus dueños.

Fuentes de la investigación destacaron que el delincuente que logró escapar ya fue individualizado. Se trata de un joven que había recuperado la libertad hace pocos días, tras permanecer detenido por su presunta participación en violentos robos donde varias víctimas resultaron gravemente heridas para ser despojadas de sus teléfonos celulares.

El aprehendido permanece alojado en la dependencia policial a la espera de ser trasladado para prestar declaración ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11, mientras se aguardan órdenes judiciales para capturar al prófugo.