Aprehendido por manipular sistema de arranque de motocicleta

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un Paro Nacional para el próximo 9 de diciembre con movilización al Congreso de la Nación. La medida de fuerza busca expresar el rotundo rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno, exigir la inmediata reapertura de paritarias con una recomposición salarial de emergencia y manifestarse en contra del intento de recorte del 10% de los trabajadores estatales. La adhesión de ATE Provincia de Buenos Aires a la medida de fuerza tendrá un impacto directo en el sistema educativo. Dado que ATE es el gremio mayoritario entre los auxiliares de la educación , se verá afectado el dictado de clases en la mayoría de las escuelas del territorio provincial.
Personal de la Comisaría local aprehendió en la mañana de ayer a un hombre de 26 años que se encontraba manipulando el sistema de arranque de una motocicleta en un terreno baldío, sin poder acreditar la legítima propiedad del rodado.
El hecho ocurrió cuando efectivos se encontraban realizando una recorrida de rutina por la calle Ansaloni al 2000 de la ciudad. Allí, detectaron al masculino junto a una motocicleta marca Zanella ZT de color roja, sin chapa patente, manipulando el tambor de arranque con un destornillador.
Ante la falta de documentación y la imposibilidad de justificar la propiedad del vehículo, la policía procedió a la aprehensión del hombre y al secuestro de la motocicleta, con el objetivo de realizar las diligencias necesarias para dar con su propietario.
El masculino aprehendido fue alojado inicialmente en los calabozos de la Seccional a la espera de la resolución judicial de la Fiscalía de turno. Horas más tarde, se dispuso su puesta en libertad.
