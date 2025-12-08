Aprehendido por manipular sistema de arranque de motocicleta

Personal de la Comisaría local aprehendió en la mañana de ayer a un hombre de 26 años que se encontraba manipulando el sistema de arranque de una motocicleta en un terreno baldío, sin poder acreditar la legítima propiedad del rodado.

El hecho ocurrió cuando efectivos se encontraban realizando una recorrida de rutina por la calle Ansaloni al 2000 de la ciudad. Allí, detectaron al masculino junto a una motocicleta marca Zanella ZT de color roja, sin chapa patente, manipulando el tambor de arranque con un destornillador.

Ante la falta de documentación y la imposibilidad de justificar la propiedad del vehículo, la policía procedió a la aprehensión del hombre y al secuestro de la motocicleta, con el objetivo de realizar las diligencias necesarias para dar con su propietario.

El masculino aprehendido fue alojado inicialmente en los calabozos de la Seccional a la espera de la resolución judicial de la Fiscalía de turno. Horas más tarde, se dispuso su puesta en libertad.