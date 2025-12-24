Alerta por tormentas y calores intensos

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta de nivel amarillo por tormentas de variada intensidad que afectarán diversas zonas del territorio, con fenómenos que podrían incluir abundante caída de agua, actividad eléctrica y ráfagas de viento de hasta 80 km/h.

Según el informe técnico, se espera que el área sea afectada por tormentas localmente fuertes, acompañadas por la ocasional caída de granizo y una importante actividad eléctrica. Los valores de precipitación acumulada se estiman entre los 30 y 60 mm, aunque las autoridades advirtieron que estas cifras podrían ser superadas de forma puntual en cortos períodos de tiempo.

El organismo señaló que el nivel de alerta amarillo implica un efecto "leve a moderado" en la salud. Sin embargo, se advirtió que las condiciones meteorológicas pueden resultar peligrosas para los denominados grupos de riesgo, entre los que se encuentran niños y niñas, personas mayores de 65 años y pacientes con enfermedades crónicas.

Ante la previsión de ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h, se recomienda a la población asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar actividades al aire libre y mantenerse informada a través de los canales oficiales sobre la evolución del sistema de tormentas.