Advierten que los trenes a Tucumán y Córdoba no volverán a circular

El sindicato de conductores de trenes La Fraternidad denunció hoy que los servicios de pasajeros de larga distancia que unen la Ciudad de Buenos Aires con Córdoba y Tucumán no volverán a circular, tras cumplirse tres meses de una suspensión que, en principio, había sido anunciada como transitoria.

A través de un comunicado, el gremio liderado por Omar Maturano confirmó que lo que inicialmente se presentó como una reparación de vías tras el descarrilamiento ocurrido el pasado 20 de septiembre, se transformó en la "excusa ideal" para cancelar definitivamente ambas prestaciones.

“Se configura el lock-out contra los trenes de pasajeros, privando de esta manera a miles de usuarios la posibilidad de transportarse a costos accesibles para la gente que menos tiene”, señalaron desde el sindicato en vísperas de las celebraciones de Año Nuevo.

Los servicios en cuestión habían sido interrumpidos el 30 de septiembre de 2025. En aquel momento, fuentes de la empresa Trenes Argentinos habían indicado que la medida era temporal y respondía a un pedido de la compañía concesionaria de las vías. Sin embargo, ante la falta de reactivación, La Fraternidad sostiene que se trata de una eliminación encubierta de los ramales.

La cancelación afecta a una vasta región del norte de la provincia de Buenos Aires y el centro del país. El tren a Córdoba contaba con paradas intermedias en las localidades bonaerenses de Campana, Zárate, Baradero, San Pedro, Ramallo y San Nicolás. Por su parte, el servicio a Tucumán operaba con frecuencias semanales y detenciones en puntos clave como San Pedro y San Nicolás, siendo una de las opciones de transporte más económicas para la región.

Desde el sector gremial manifestaron su preocupación por el impacto social de la medida, al considerar que la ausencia de estos trenes deja sin alternativa de movilidad a miles de pasajeros que dependen del sistema ferroviario para trasladarse hacia el interior del país.