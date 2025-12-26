Acuerdo Vecinal presentó su balance 2025 pidiendo una "oposición responsable" y control de gestión

Los concejales Martín Rivas y Mauro de Rosa, referentes del bloque Acuerdo Vecinal, presentaron hoy el balance de su labor legislativa correspondiente al año 2025, en el que destacaron el ingreso de 62 expedientes y reafirmaron su postura de ejercer una "oposición responsable" frente a la gestión municipal, informaron fuentes del espacio.

Durante una conferencia de prensa, Rivas y De Rosa dieron cuenta del trabajo desarrollado durante el ciclo legislativo, el cual incluyó iniciativas vinculadas a ejes estratégicos como servicios públicos, seguridad, salud, producción y patrimonio histórico. Según precisó Rivas, el resumen de los proyectos presentados refleja una metodología basada en "el trabajo, la constancia y la responsabilidad" ante el complejo escenario económico que atraviesan los municipios bonaerenses.





Ejes del balance legislativo

El informe detallado por los ediles contempla una amplia variedad de temáticas que marcaron la agenda local durante el año:

Servicios Públicos y Medio Ambiente: Programa “Cuidemos el Agua”, pedidos de informes sobre la potabilidad del agua de red y la declaración de emergencia en los servicios sanitarios del partido.

Salud y Acción Social: Propuesta de provincialización del Hospital "Dr. Emilio Ruffa" para optimizar el sistema sanitario municipal y acciones de apoyo a familias con discapacidad ante recortes de derechos.

Desarrollo Económico y Turismo: Creación de un Ente Mixto de Promoción Turística (EMPTUR) y la adhesión de San Pedro al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Seguridad y Ruralidad: Consejo Rural Municipal y en la urgencia de tratar proyectos pendientes en la Comisión de Seguridad ante hechos delictivos recurrentes en el distrito.





Definición política y mirada a 2026

En el marco de la presentación, Rivas marcó una distinción respecto a otros sectores de la oposición. "Elegimos el camino de marcar límites, controlar y proponer para que la ciudad siga funcionando", sostuvo el concejal, diferenciándose de quienes apuestan al "caos" o al "conflicto permanente" como estrategia de rédito político.

En ese sentido, adelantó que la posición de su bloque frente al Presupuesto y las Ordenanzas Fiscal e Impositiva 2026 se inscribe en una lógica de "estabilidad institucional". No obstante, subrayó que "sostener lo básico no alcanza" y que la agenda futura de San Pedro debe centrarse en el desarrollo real a través del Puerto, la industria naval y el turismo planificado para la generación de empleo genuino.

"Vamos a seguir trabajando con la convicción de que San Pedro puede estar mejor, construyendo sobre lo que hay y corrigiendo lo que funciona mal", concluyó Rivas al cerrar el balance del segundo periodo legislativo del año.