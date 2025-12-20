Accidentes dejaron tres personas con fracturas, entre ellas un menor de edad

Dos nuevos siniestros viales se registraron en las últimas 24 horas, dejando como saldo heridas para tres de los involucrados, que requirieron la intervención de las unidades de emergencia sanitaria.

El primer incidente tuvo lugar en el cruce de las calles Thorne y Oliveira César. Allí, por causas que aún se investigan, un automóvil conducido por un hombre de 29 años colisionó con una motocicleta en la que circulaba un hombre de 34 años. Como consecuencia del impacto, el motociclista fue derivado al nosocomio local, donde los profesionales médicos constataron una fractura en una de sus piernas.

Posteriormente, se registró un segundo choque en la intersección de Casella y Bottaro. En esta ocasión, el siniestro fue protagonizado por un automóvil manejado por una mujer de 40 años y una motocicleta en la que viajaban tres personas: una mujer de 55 años junto a sus dos nietos, de 9 y 7 años de edad.

Tras la colisión, todos los ocupantes del rodado menor fueron trasladados de urgencia al hospital de la ciudad. Según el parte oficial, la conductora de 55 años y el niño de 7 años sufrieron fracturas, mientras que el otro menor permaneció bajo observación médica.

En ambos episodios tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 de San Pedro, que dispuso las pericias de rigor para determinar las responsabilidades mecánicas y humanas en cada uno de los hechos calificados inicialmente como Lesiones Culposas.