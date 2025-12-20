Abre sus puertas el Complejo Turístico ex Tiro Federal para la temporada de verano

La Dirección de Turismo confirmó la apertura de las instalaciones del

A partir de este sábado, habilitaron formalmente el acceso a todos los servicios del predio, consolidando este espacio como el punto de encuentro central para la recreación y el descanso durante los meses de calor.

El foco de la inauguración está puesto en la piscina, que funcionará como el gran atractivo del complejo. Los horarios de baño han sido fijados de lunes a viernes entre las 12:00 y las 20:00, mientras que para los fines de semana y feriados —días de mayor afluencia— la pileta abrirá sus puertas más temprano, a partir de las 10:00.

En simultáneo, el sector de acampantes y dormis ya se encuentra operativo con una recepción diaria de 08:00 a 20:00, permitiendo que tanto las familias locales como los visitantes que eligen la ciudad para pernoctar puedan instalarse con comodidad.

Desde la gestión municipal recalcaron que la apertura representa el resultado de un intenso trabajo de puesta en valor para que el predio luzca en óptimas condiciones. Con la consigna de vivir una "temporada a pleno", el ex Tiro Federal se posiciona nuevamente como una opción accesible y de calidad para el turismo de cercanía y el esparcimiento social de los sampedrinos.