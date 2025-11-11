Vialidad bonaerense avanza con la repavimentación de la Ruta Provincial 191 entre Doyle y Arrecifes (Video)

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a través de la Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires, continúa con la ejecución de la obra de repavimentación de la, en el tramo que conecta los municipios de San Pedro y Arrecifes.

La intervención, considerada clave para la conectividad del corredor productivo, se extiende a lo largo de 48,8 kilómetros, cubriendo la distancia entre la Ruta Nacional 9 y la Autopista Ruta Nacional 8.





🛣️Avanza la repavimentación de la Ruta Provincial Nº191🛣️



👉La intervención beneficiará a los habitantes de San Pedro y Arrecifes y potenciará el desarrollo productivo de esa región. pic.twitter.com/ZjRS6D4eiD — Vialidad Bs. As. (@VialidadBA) November 10, 2025





El administrador de Vialidad bonaerense,, destacó la importancia estratégica de los trabajos. "Esta es una obra muy importante para una región que se caracteriza por la actividad industrial y agropecuaria, en la que se genera un alto caudal de tránsito hacia el puerto", aseguró el funcionario.

Caggiano añadió que la gestión provincial "sigue apostando por obras que mejoran la conectividad y potencian el desarrollo de las localidades bonaerenses".

Banquinas, refugios, y defensas

Las tareas en la RP 191 incluyen la repavimentación integral del trazado, la reconstrucción de banquinas, y el mantenimiento de puentes y alcantarillas. Además, se están colocando barandas de defensa vehicular y se construyen dársenas y refugios para el transporte público.

El proyecto contempla también la renovación de la iluminación en la zona y la ya culminada refacción del acceso a la localidad de Santa Lucía.

Desde Vialidad señalaron que "la obra es fundamental, ya que la Ruta 191 funciona como un eje de vinculación directa entre las Rutas Nacionales 8 y 9, potenciando así el sector productivo de la región y su conexión logística con el puerto".