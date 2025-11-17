Una nueva variedad de durazno del INTA llega al mercado de la mano de un productor sampedrino

La variedad de durazno, desarrollada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, concretó su primera cosecha comercial en San Pedro e ingresará al circuito de distribución, marcando un hito en la transferencia de tecnología al sector frutícola.

Esta variedad, inscripta oficialmente en 2017 junto a otros 29 cultivares, fue producida por el fruticultor local Abel Noat, quien mantiene un Convenio de Transferencia de Tecnología con el INTA para incorporar a su producción tres de las variedades mejoradas genéticamente: Tehuelche INTA, Chamamé INTA y Rosalinda INTA.

La cosecha de Tehuelche INTA se realizó durante esta tercera semana de noviembre y ya fue acondicionada para su ingreso inminente al Mercado de 3 de Febrero.

Según se informó, las plantas de la variedad Tehuelche INTA mostraron un gran vigor, y sus frutos exhibieron, características que motivaron al productor a incluir estos materiales en su plan de recambio varietal. La producción actual proviene de plantas jóvenes, de entre dos y tres años de edad, y está siendo procesada en el galpón de empaque del productor para su distribución comercial.

La Estación Experimental Agropecuaria (EEA) San Pedro del INTA destacó que este tipo de vinculación es fundamental para poner a disposición del sector productivo los materiales mejorados, surgidos de su trabajo de investigación y mejoramiento genético, reafirmando el compromiso de generar continuamente espacios de articulación. Se espera que en los próximos días se avance con la cosecha de las otras variedades de durazno incorporadas al mismo lote de Noat.