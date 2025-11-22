Una mujer y su hija con lesiones leves tras el choque entre una moto y una camioneta

Una mujer y su hija resultaron con lesiones de carácter leve tras un accidente de tránsito ocurrido en la tarde de este viernes, cuando la motocicleta en la que se trasladaban colisionó con una camioneta.

El hecho se registró luego de una alerta al 911 que movilizó a personal policial a la intersección de las calles Bottaro y Casella.

En el lugar, una motocicleta marca Keller Cronos Classic 110cc, de color gris, guiada por una mujer de 50 años y acompañada por su hija de 15 años, impactó contra una camioneta Toyota Hilux de color blanco, conducida por un hombre de 43 años. Las circunstancias que desencadenaron la colisión son aún materia de investigación.

Como consecuencia del siniestro, la conductora y su acompañante fueron trasladadas al Hospital Local. El parte médico preliminar indicó que ambas sufrieron lesiones de carácter leve, sin complicaciones médicas.

La Fiscalía local ha tomado intervención en el suceso, disponiendo las actuaciones de rigor pertinentes.