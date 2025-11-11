Una mujer detenida y secuestro de camperas de cuero robadas

Una mujer de 24 años fue aprehendida e imputada por el delito de e, luego de una serie de allanamientos que se realizaron tras una investigación por un hecho de robo. La diligencia judicial, solicitada por el Ministerio Público Fiscal, permitió secuestrar prendas con etiquetas, presuntamente vinculadas al ilícito.

Fuentes policiales informaron que personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Estación de Policía Comunal (EPC) de San Pedro, luego de intensas tareas investigativas, logró establecer la autoría de un robo y solicitó una orden de allanamiento al Juzgado de Garantías de San Nicolás.

La medida se llevó a cabo de manera conjunta con personal de la EPC local en dos objetivos. En el primero, ubicado en el barrio 104 Viviendas, se identificó al morador, un hombre de 24 años, aunque no se hallaron los elementos buscados.

Sin embargo, el segundo allanamiento, realizado en un domicilio de la calle Sargento Selada al 2400, arrojó resultados positivos. En el lugar, se procedió a la aprehensión de la pareja del principal sospechoso, una mujer de 24 años. Durante la requisa, se secuestraron tres camperas de cuero que aún conservaban las etiquetas colocadas, lo que confirmó la sospecha de su vinculación con el origen ilícito de la mercadería.

Interviene en la causa la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 de San Pedro, que dispuso el secuestro de los elementos hallados. Asimismo, ordenó la notificación a la imputada por el delito de Encubrimiento y su posterior puesta a disposición de la justicia. La investigación continúa abierta con el objetivo de esclarecer completamente el hecho de robo original.