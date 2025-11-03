Operativo interprovincial en islas, con secuestro de nueve armas de fuego

En un intenso operativo de cuatro días que abarcó el territorio de las islas de Victoria, Gualeguay y Diamante, la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos logró secuestrar nueve armas de fuego y verificar a 150 personas, en el marco de una estrategia de seguridad reforzada contra bandas que operan en la zona. El despliegue se llevó a cabo desde el jueves 30 de octubre hasta ayer, domingo 2 de noviembre, y contó con el apoyo de la Jefatura Departamental Victoria. Participaron siete embarcaciones, treinta funcionarios y recursos terrestres , con el objetivo de llevar "bienestar y seguridad a los habitantes de la región" en un entorno complejo.

Un Toxodonte, el nuevo habitante del Museo Paleontológico, fue clave en la teoría de Darwin


En el marco del 24° aniversario del descubrimiento del yacimiento de Campo Spósito en Bajo del Tala, el Grupo Conservacionista de Fósiles de San Pedro anunció la incorporación de un nuevo habitante a la colección del Museo Paleontológico y celebró la declaración de Interés Legislativo Provincial para la institución.

El equipo del Museo Paleontológico presentó el armado de un ejemplar de Toxodon platensis o Toxodonte, un mamífero herbívoro gigante de la megafauna que habitó la región pampeana en la prehistoria. Este animal, que podía medir unos 3 metros de longitud y pesar cerca de 1.000 kilogramos, fue una de las especies que despertó la atención de Charles Darwin durante su paso por Argentina en 1833.

Desde el museo destacaron la importancia del yacimiento de Campo Spósito, ya que "hoy conocemos la mayor parte de la prehistoria de San Pedro y la región, gracias a los hallazgos que sigue dando ese sitio. Ya son más de 20 géneros de mamíferos, reptiles y peces recuperados en ese campo”.


Coincidiendo con este nuevo aniversario, el Grupo Conservacionista de Fósiles fue declarado de “INTERÉS LEGISLATIVO” por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.

El proyecto, impulsado por la Diputada Constanza Moragues Santos, del bloque Unión y Libertad, resalta la trayectoria del equipo del Museo y sus principales aportes a la paleontología argentina, además de su valor como fundadores de atractivos culturales y turísticos de la ciudad.

En la amplia declaración, que contó con el apoyo de los demás bloques, se señala que “desde 1998, el Grupo ha llevado adelante un compromiso firme con la exploración, recuperación y preservación del patrimonio paleontológico, arqueológico e histórico de su región”.


El reconocimiento de la Cámara destaca hitos como la puesta en valor de naufragios históricos, la difusión de documentos de la Batalla de Obligado, las más de 70 especies fósiles halladas por el Grupo y su participación en la creación de otros espacios culturales y turísticos en el partido, como el Buque Museo, el Paseo de los Túneles y el Museo de Obligado.

“Agradecemos enormemente a la Diputada Constanza Moragues y a todos los representantes de la Honorable Cámara que apoyaron esta declaración. Para nosotros es un aval extremadamente importante y creemos que para la cultura y el turismo de San Pedro, también”, señalaron desde el museo.

El equipo del Museo agradeció especialmente a la familia propietaria del Campo Spósito por permitir un trabajo de investigación constante en el yacimiento durante estos 24 años.