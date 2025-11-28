Un incendio consumió un galpón de una estancia: investigan si se trató de un desperfecto eléctrico

Un incendio de importantes dimensiones se desató en la noche de ayer en un galpón de la, ubicada en un camino vecinal del Paraje La Celina, en la localidad de Río Tala. A pesar de la magnitud del fuego, solo se registraron daños materiales y no hubo heridos.

Efectivos del Destacamento de Río Tala tomaron conocimiento del siniestro a raíz de una alerta recibida a través del 911. La propiedad afectada pertenece a una mujer de 60 años, oriunda de la ciudad de Baradero.

Las primeras hipótesis manejadas por los investigadores sugieren que el inicio del foco ígneo se habría generado a causa de un desperfecto eléctrico.

El incendio fue rápidamente controlado y sofocado por la dotación N° 65 de bomberos, a cargo de la Suboficial Ayudante Mayor Bon Andrea.

Las autoridades informaron que, debido a que no hubo lesionados y los daños fueron exclusivamente materiales, la Fiscalía local no adoptó temperamento, cerrándose el procedimiento en el ámbito policial y de bomberos.