Hombre de 42 años internado tras caer de su moto en Villa Jardín

 Un hombre de 42 años debió ser trasladado al hospital local en horas de la tarde de ayer luego de ser encontrado inconsciente en la vía pública en el Barrio Villa Jardín. La principal hipótesis apunta a un accidente con su motocicleta. El personal de la Comisaría local se constituyó en el Monjón 180 tras un alerta recibido a través del 911. En el lugar, hallaron al hombre tendido e inconsciente sobre la calle.

Operativos de seguridad y tránsito simultáneos en Gobernador Castro: Diez motos y un auto secuestrados


Efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de San Nicolás, en conjunto con personal de la Comisaría local y el Área de Tránsito Municipal, llevaron a cabo durante la jornada de ayer operativos de interceptación vehicular e identificación de personas en la localidad de Gobernador Castro. Los controles se realizaron de forma dinámica y tuvieron como resultado el secuestro de once rodados.

El saldo de la jornada arrojó el secuestro de diez motocicletas y un automóvil por diversas infracciones a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449. Los vehículos fueron trasladados al corralón municipal de San Pedro, quedando a disposición del Juzgado de Faltas local.


Incidente por Resistencia a la Autoridad

En el marco de estos operativos, y en un hecho distinto pero en la misma localidad, personal de UTOI detuvo a una mujer de 28 años por los delitos de Resistencia a la Autoridad y Daño.

La aprehensión ocurrió en horas de la tarde en la intersección de las calles Córdoba y Máximo Castro, durante un control de rutina. Al momento de ser identificada, la mujer se negó a colaborar, ofreció resistencia y amedrentó a los efectivos. Durante el forcejeo, hizo caer al suelo un handy marca Motorola, provocando daños en la antena de comunicación.

La mujer fue trasladada a sede policial y la causa por Resistencia a la Autoridad y Daño quedó bajo la intervención de la Fiscalía local.