Operativos de seguridad y tránsito simultáneos en Gobernador Castro: Diez motos y un auto secuestrados

Efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de San Nicolás, en conjunto con personal de la Comisaría local y el Área de Tránsito Municipal, llevaron a cabo durante la jornada de ayer operativos de interceptación vehicular e identificación de personas en la localidad de Gobernador Castro. Los controles se realizaron de forma dinámica y tuvieron como resultado el secuestro de once rodados.

El saldo de la jornada arrojó el secuestro de diez motocicletas y un automóvil por diversas infracciones a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449. Los vehículos fueron trasladados al corralón municipal de San Pedro, quedando a disposición del Juzgado de Faltas local.



Incidente por Resistencia a la Autoridad

En el marco de estos operativos, y en un hecho distinto pero en la misma localidad, personal de UTOI detuvo a una mujer de 28 años por los delitos de Resistencia a la Autoridad y Daño.

La aprehensión ocurrió en horas de la tarde en la intersección de las calles Córdoba y Máximo Castro, durante un control de rutina. Al momento de ser identificada, la mujer se negó a colaborar, ofreció resistencia y amedrentó a los efectivos. Durante el forcejeo, hizo caer al suelo un handy marca Motorola, provocando daños en la antena de comunicación.

La mujer fue trasladada a sede policial y la causa por Resistencia a la Autoridad y Daño quedó bajo la intervención de la Fiscalía local.