Un hombre detenido por disturbios en estado de ebriedad

En un intenso operativo de cuatro días que abarcó el territorio de las islas de Victoria, Gualeguay y Diamante, la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos logró secuestrar nueve armas de fuego y verificar a 150 personas, en el marco de una estrategia de seguridad reforzada contra bandas que operan en la zona. El despliegue se llevó a cabo desde el jueves 30 de octubre hasta ayer, domingo 2 de noviembre, y contó con el apoyo de la Jefatura Departamental Victoria. Participaron siete embarcaciones, treinta funcionarios y recursos terrestres , con el objetivo de llevar "bienestar y seguridad a los habitantes de la región" en un entorno complejo.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Un llamado de alerta movilizó a la policía, que debió intervenir en la tarde de ayer para controlar una situación de disturbios en la vía pública, resultando en la aprehensión de un hombre.
El incidente se produjo en la calle Dr. Ruffa al 800 de esta ciudad. Los efectivos lograron aprehender a un masculino de 28 años de edad que se encontraba visiblemente en estado de ebriedad y, según el informe, estaba alterando el orden público en esa zona.
El hombre fue trasladado de inmediato a la comisaría local y quedó imputado por su accionar. En la causa interviene el Juzgado de Paz local.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones