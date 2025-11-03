Un hombre detenido por disturbios en estado de ebriedad

Un llamado de alerta movilizó a la policía, que debió intervenir en la tarde de ayer para controlar una situación de disturbios en la vía pública, resultando en la aprehensión de un hombre.

El incidente se produjo en la calle Dr. Ruffa al 800 de esta ciudad. Los efectivos lograron aprehender a un masculino de 28 años de edad que se encontraba visiblemente en estado de ebriedad y, según el informe, estaba alterando el orden público en esa zona.

El hombre fue trasladado de inmediato a la comisaría local y quedó imputado por su accionar. En la causa interviene el Juzgado de Paz local.