San Pedro participó en ESNAV 2025, la feria naval más importante del país

  San Pedro concluyó su participación institucional en la Exposición Naval 2025 (ESNAV 2025) , un evento enfocado en la industria marítima, fluvial y portuaria de Argentina. La delegación sampedrina incluyó a miembros del Honorable Concejo Deliberante (HCD), representantes del Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro y funcionarios del Departamento Ejecutivo, entre ellos Ariel Álvarez (Producción), Hugo Ramírez (Coordinación de Producción) e Ignacio Duzac (Turismo).

Un herido tras la colisión entre una camioneta y una motocicleta


Un siniestro vial se registró durante la tarde de ayer en la intersección de las calles Lucio Mansilla y Belgrano, involucrando a una camioneta y una motocicleta.

Fuentes policiales informaron que el personal de la dependencia local se constituyó en el lugar para constatar la colisión entre una camioneta Toyota Hilux de color gris, que circulaba con un tráiler y era conducida por un hombre de 39 años de edad, y una motocicleta Motomel negra de 150cc, tripulada por un joven de 21 años.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor debió ser trasladado al nosocomio local. Según el informe, el joven se encontraba consciente y presentaba un traumatismo facial.

La Fiscalía local tomó intervención en el hecho y dispuso la notificación de la causa por lesiones culposas al conductor de la camioneta. Además, ambos vehículos fueron secuestrados y quedaron depositados a disposición judicial para las pericias correspondientes y determinar las causas del siniestro.