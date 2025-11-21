Un herido tras la colisión entre una camioneta y una motocicleta

Un siniestro vial se registró durante la tarde deen la intersección de las calles, involucrando a una camioneta y una motocicleta.

Fuentes policiales informaron que el personal de la dependencia local se constituyó en el lugar para constatar la colisión entre una camioneta Toyota Hilux de color gris, que circulaba con un tráiler y era conducida por un hombre de 39 años de edad, y una motocicleta Motomel negra de 150cc, tripulada por un joven de 21 años.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor debió ser trasladado al nosocomio local. Según el informe, el joven se encontraba consciente y presentaba un traumatismo facial.

La Fiscalía local tomó intervención en el hecho y dispuso la notificación de la causa por lesiones culposas al conductor de la camioneta. Además, ambos vehículos fueron secuestrados y quedaron depositados a disposición judicial para las pericias correspondientes y determinar las causas del siniestro.