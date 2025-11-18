Un herido con fractura tras el choque entre una camioneta y un auto

Un hombre de 50 años resultó con una fractura en el hombro derecho y tuvo que ser trasladado al nosocomio local tras protagonizar un accidente de tránsito en la tarde de ayer en la intersección de las calles Molina y Carlos Gardel de esta ciudad.

El siniestro vial, cuyas causas se buscan establecer, ocurrió en horas de la tarde del lunes y fue protagonizado por una camioneta Ford de color beige y un automóvil Chevrolet de color gris.

Según el informe policial, la camioneta era conducida por un hombre de 50 años de edad, quien iba acompañado por otro masculino de 36 años. Por razones que aún son materia de investigación, el vehículo colisionó con el automóvil Chevrolet, que era guiado por un masculino de 62 años.

A raíz del impacto, el conductor de la camioneta Ford debió ser asistido en el lugar y posteriormente trasladado por una ambulancia al hospital local. Tras los chequeos médicos, se constató que presentaba una fractura en el hombro derecho. El acompañante y el conductor del automóvil resultaron ilesos o con heridas leves que no requirieron traslado de urgencia.

Personal policial intervino en el lugar para realizar las pericias correspondientes y ordenar el tránsito. En el hecho tomó intervención la Fiscalía local, que instruye actuaciones para determinar la mecánica del accidente.