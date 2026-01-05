Con casi 900 inscriptos, comenzó el programa "Escuelas Abiertas en Verano" en San Pedro

La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires puso en marcha una nueva edición del programa, una propuesta que busca garantizar el derecho a la educación, la recreación y la alimentación de niños, niñas y adolescentes durante el receso estival.

En el distrito de San Pedro, la iniciativa alcanza este año a unos 900 alumnos desde los 3 años de edad, quienes participan de las actividades en 13 sedes distribuidas estratégicamente tanto en la ciudad cabecera como en las localidades del partido.

A través de una articulación entre la Jefatura Distrital, la Dirección de Educación y el Municipio, se habilitaron diversos "espejos de agua" para las actividades acuáticas. Entre los predios afectados se encuentran el camping municipal ex Tiro Federal, el natatorio del Estadio Municipal, la pileta de La Rueda Beach, el Club Central Córdoba de Santa Lucía (que recibirá también a chicos de Pueblo Doyle) y un predio privado en Vuelta de Obligado, donde se trasladará a los alumnos de Gobernador Castro.

Inclusión y seguridad

El programa se desarrolla de lunes a viernes en jornadas de cuatro horas, con turnos mañana y tarde. Bajo la supervisión de coordinadores distritales, directores de sede y docentes, las y los participantes acceden a una agenda que incluye prácticas deportivas, artísticas y ludomotrices.

Desde el Gobierno provincial destacaron que la propuesta no solo se limita al esparcimiento, sino que promueve ejes fundamentales como la concientización ambiental, el cuidado de la salud, la Educación Sexual Integral (ESI) y la interculturalidad. Asimismo, en todos los predios con piletas se asignaron guardavidas para garantizar la seguridad de los asistentes.

Continuidad alimentaria

Un pilar central del programa es el sostenimiento del Servicio Alimentario Escolar (SAE). Según se informó oficialmente, el Estado provincial asegura la provisión de una colación y el almuerzo para la totalidad de los estudiantes inscriptos, garantizando la seguridad alimentaria incluso durante las vacaciones.

La implementación de las Escuelas de Verano es el resultado de una gestión conjunta entre diversos organismos provinciales y municipales, permitiendo que sectores vulnerables accedan a espacios verdes, natatorios y controles de atención primaria de la salud, consolidando las políticas de cuidado e integración social en el territorio bonaerense.