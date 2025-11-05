Un detenido y secuestro de armas en una causa de abuso sexual en Vuelta de Obligado

En el marco de una investigación por un grave hecho de abuso sexual ocurrido en la localidad de Vuelta de Obligado, la policía llevó a cabo una diligencia de allanamiento que resultó en la detención de un hombre y el secuestro de elementos de interés para la causa, incluyendo armamento de guerra.

Personal del Destacamento Gobernador Castro, con la colaboración de la Comisaría de la Mujer y la Familia San Pedro, realizó amplias tareas investigativas que permitieron identificar y localizar al presunto autor del hecho. Con los elementos probatorios reunidos, el Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial San Nicolás libró la correspondiente orden de allanamiento.

La orden fue diligenciada en la fecha por personal del Destacamento Gobernador Castro junto a efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Estación de Policía Comunal San Pedro, obteniéndose resultado positivo.

Durante el procedimiento, se secuestró un teléfono celular de interés para las pericias correspondientes, y una pistola calibre 9 mm con ocho proyectiles intactos, además de veinte proyectiles calibre .380 S y siete proyectiles calibre .357 Magnum.

Por disposición de la Fiscalía N° 11, se procedió a la imputación del morador de la vivienda, un hombre de 56 años. Se lo acusa de los delitos de “ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL – CORRUPCIÓN DE MENORES AGRAVADO (MENOR DE 13 AÑOS)” y “TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE GUERRA”. El imputado quedó a disposición de la Justicia.