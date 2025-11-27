Un detenido por orden judicial y un aprehendido por captura activa

La Estación de Policía Comunal registró dos procedimientos relacionados con el cumplimiento de órdenesjudiciales en las últimas horas.

En la noche de ayer, un hombre de 32 años se presentó de forma voluntaria en la dependencia policial local, ubicada en Bartolomé Mitre 1970. El sujeto acudió acompañado de su letrado, ya que pesaba sobre su persona una orden de detención emitida a requerimiento del Juzgado de Ejecución Penal. Tras comunicarse con la autoridad judicial correspondiente, el hombre quedó alojado en el sector de calabozos de la comisaría.

Por otro lado, personal de esta dependencia aprehendió en el día de ayer a un joven de 23 años de edad en la intersección de las calles Hermano Indio y Nieto de Torres. Al ser identificado, se constató que registraba una captura activa vigente desde el 21 de octubre de 2025. Esta captura había sido solicitada por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 1 de San Nicolás. El aprehendido fue puesto a disposición de dicha unidad fiscal.