Capacitación gratuita en RCP básico y uso del desfibrilador en Vuelta de Obligado

La Secretaría de Salud anunció la organización de unadestinada a la comunidad y al personal de servicios de emergencia. La capacitación se llevará a cabo en la localidad de Vuelta de Obligado, con el objetivo de mejorar la respuesta local ante situaciones de emergencia cardiológica.

El encuentro está programado para el jueves 4 de diciembre a partir de las 8:45 horas y tendrá lugar en las instalaciones del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Vuelta de Obligado.

La formación estará a cargo del Dr. Federico Dubini, médico especialista en Cardiología. El curso abordará la Reanimación Cardiopulmonar (RCP), el correcto Uso del Desfibrilador Automático (DEA) y contará con casos prácticos que utilizarán simulador y DEA para una capacitación completa.

La actividad es libre y gratuita y está especialmente destinada a la comunidad en general, al personal del CAPS, guardavidas y miembros de Prefectura.