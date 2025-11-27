Un camión arrastró cables de telefonía y provocó importantes daños

La policía logró desbaratar parcialmente a una banda de jóvenes acusados de cometer un violento robo agravado en la zona de las barrancas. El hecho, ocurrido en la mañana del pasado lunes, tuvo como víctima a un joven de 22 años, quien sufrió el robo de su teléfono celular y lesiones en la cabeza por las que debió ser asistido en el Hospital local. Las actuaciones judiciales se iniciaron a raíz de la denuncia de un ciudadano de 44 años y fueron caratuladas como "Robo Agravado en Poblado y en Banda" , con intervención de la UFI N° 11 y el Juzgado de Garantías N° 2.
|Imágenes gentileza Ignacio Sierra - La Radio 92.3
Un camión de gran porte provocó importantes daños al arrastrar parte del cableado de la empresa Telecom, en Avenida Sarmiento e Independencia.
El incidente se registró en la tarde de este jueves, y obligó a la intervención de Defensa Civil, la Dirección de Tránsito y equipos técnicos de la empresa de servicios.
Como consecuencia indirecta, se quebró un poste y se produjeron daños en la cartelería y el frente de la Farmacia Cedraschi.
La circulación vehicular estuvo restringida en la zona durante el desarrollo de las tareas de los distintos organismos y empresas.
El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona. El chofer del vehículo sería oriundo de la provincia de Entre Ríos, de acuerdo a lo consignado en el lugar.
