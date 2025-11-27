Un camión arrastró cables de telefonía y provocó importantes daños

Imágenes gentileza Ignacio Sierra - La Radio 92.3

Un camión de gran porte provocó importantes daños al arrastrar parte del cableado de la empresa Telecom, en Avenida Sarmiento e Independencia.

El incidente se registró en la tarde de este jueves, y obligó a la intervención de Defensa Civil, la Dirección de Tránsito y equipos técnicos de la empresa de servicios.

Como consecuencia indirecta, se quebró un poste y se produjeron daños en la cartelería y el frente de la Farmacia Cedraschi.

La circulación vehicular estuvo restringida en la zona durante el desarrollo de las tareas de los distintos organismos y empresas.

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona. El chofer del vehículo sería oriundo de la provincia de Entre Ríos, de acuerdo a lo consignado en el lugar.



