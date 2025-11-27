Vandalizaron e incendiaron puntos verdes de reciclaje en la ex terminal

La Municipalidad de San Pedro comunicó "con profunda preocupación" la vandalización y posterior incendio de losde acopio de residuos reciclables ubicados en el predio de la ex Terminal. El ataque, ocurrido en la tarde del domingo 23, resultó en lay dejó el espacio inutilizado, lo que representa un significativo retroceso en el programa de gestión de residuos de la ciudad.

Los Puntos Verdes forman parte de una iniciativa municipal clave para fomentar la responsabilidad ciudadana en la separación de residuos secos, buscando mejorar la gestión, reducir el volumen de desechos destinados a disposición final y promover la economía circular.

Según el comunicado oficial, los actos vandálicos no solo impactan los recursos materiales que el Municipio destina al programa, sino que afectan directamente a la gran parte de la comunidad que utiliza estos espacios y demuestra

La administración local subrayó que, si bien en meses anteriores ya se habían detectado usos indebidos (como el depósito de animales muertos, escombros, ramas, neumáticos y basura orgánica), este acto de incendio genera una "gran preocupación" ya que obliga a destinar nuevamente recursos del Estado para reponer la herramienta.

La Municipalidad de San Pedro instó a los vecinos a "acompañar este programa y hagan un uso correcto de estos espacios," fundamentales para garantizar una gestión responsable y sostenible de los residuos en la ciudad.