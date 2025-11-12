Un buque tanque varó en el Paraná aunque no impide la operatoria portuaria

Un buque tanque de bandera argentina, el, quedó varado en las últimas horas mientras navegaba aguas abajo del puerto de San Lorenzo, según confirmaron fuentes oficiales del sector. El incidente se produjo cuando la embarcación se dirigía a su destino, aunque las autoridades aseguraron que la situación no afecta el tráfico marítimo del Puerto de San Pedro.

El Dr. Carlos Casini, presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro, brindó detalles sobre el suceso en diálogo con Somos Noticias San Pedro. Casini informó que personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA) se encuentra trabajando en la zona afectada para supervisar las maniobras y coordinar la asistencia necesaria.

El funcionario indicó que ya se está realizando la convocatoria de remolcadores especializados para proceder con las tareas de liberación del buque y garantizar su reflote seguro.

Es relevante señalar que el Paulino C es una unidad que recientemente había completado un período de reparaciones, tras el cual había sido declarado nuevamente apto para el transporte de derivados del petróleo y productos químicos.

El Dr. Casini enfatizó que, a pesar del incidente, "la entrada y salida de otros buques en el puerto de San Pedro no se ve obstaculizada", manteniendo la normalidad operativa de la terminal fluvial.

Las autoridades de la PNA y del Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro continúan monitoreando la situación y se espera que las maniobras con los remolcadores permitan liberar al buque tanque en las próximas horas.