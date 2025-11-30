Tres mujeres lesionadas en el choque entre un auto y una camioneta

Un accidente de tránsito registrado anoche en la intersección de las calles Casero y Almafuerte de esta ciudad dejó como saldo a tres personas con lesiones de carácter leve, informaron fuentes policiales.

El siniestro se produjo cuando, por causas que se tratan de establecer, colisionaron un automóvil marca Chevrolet Corsa gris, conducido por una mujer de 37 años y acompañada por otra de 38, y una camioneta Ford gris, guiada por una mujer de 67 años, quien viajaba junto a dos mujeres de 44 y 27 años de edad.

Como consecuencia del impacto, las tres ocupantes de la camioneta Ford debieron ser trasladadas de inmediato al nosocomio local, donde se constató que presentaban lesiones de carácter leve.

Personal de la dependencia local se constituyó en el lugar para realizar las diligencias de rigor. La Fiscalía local tomó intervención en el hecho y dispuso la notificación de la causa por lesiones culposas a las conductoras. En cuanto a los rodados, ambos vehículos quedaron secuestrados en depósito judicial a disposición de la justicia.