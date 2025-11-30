Un detenido con pedido de captura activa y otro por disturbios en la vía pública

La jornada de ayer registró dos intervenciones del personal policial de esta dependencia, resultando en la aprehensión de dos masculinos por diferentes causas.

Detenido un hombre con Pedido de Captura Activa

Efectivos policiales procedieron a la detención de un hombre en la vía pública que poseía un impedimento legal para circular.

La aprehensión se concretó en la calle Esquiu al 100, donde fue identificado un hombre de 29 años de edad. Tras verificar sus antecedentes, se constató que poseía un pedido de captura activa vigente desde el 17 de noviembre de 2025.

El detenido quedó a disposición de la UFI N° 7, que había solicitado su captura.

Aprehendido por Disturbios en Estado de Ebriedad

Horas más tarde, el personal policial debió intervenir por una situación de alteración del orden público.

En horas de la mañana, en la intersección de General Pueyrredón y 25 de Mayo, se procedió a la aprehensión de un hombre de 37 años de edad que se encontraba alterando el orden público y en evidente estado de ebriedad.

El aprehendido por esta contravención fue puesto a disposición del Juzgado de Paz local.