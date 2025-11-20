Tres detenidos por el robo a un local gastronómico

Personal de la Estación de Policía Comunal junto al Grupo Táctico Operativo (GTO), logró desarticular un hecho de robo ocurrido en un local gastronómico de la ciudad, aprehendiendo a los tres sujetos presuntamente responsables y recuperando la totalidad de los elementos sustraídos.

El hecho se registró en horas de la mañana de hoy, cuando un comerciante que posee su local en la esquina de las calles Bottaro y L. Mansilla denunció haber sido víctima de un robo.

Según la denuncia, sujetos ignorados ejercieron violencia sobre las medidas de seguridad, incluyendo el candado de acceso principal, para ingresar al inmueble. Una vez adentro, constataron el faltante de una cafetera de café express de tipo comercial, un teléfono celular y mercaderías varias.

















El damnificado aportó a la investigación las filmaciones de las cámaras de seguridad instaladas en el comercio, lo que resultó crucial para el rápido esclarecimiento del caso.

Inmediatamente, el personal del GTO tomó intervención en las tareas investigativas y, tras el análisis de las imágenes, logró identificar sin lugar a dudas a los tres sujetos de sexo masculino capturados por las cámaras, quienes resultaron ser personas "sumamente reconocidas" en el ámbito policial local. Se determinó que los presuntos autores poseían residencia en el mismo domicilio, ubicado en calle Zanuccoli al 200 del Barrio Villa Igoillo de esta ciudad.





Con la información recabada, se puso en conocimiento a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11, que interviene en la causa caratulada "ROBO". La Fiscalía dispuso una Orden de Allanamiento de Urgencia para la morada de los sindicados autores del ilícito.

La medida judicial fue efectivizada con un resultado altamente positivo. Durante el allanamiento, se logró el secuestro de la cafetera comercial y el teléfono celular sustraídos, las mercaderías varias, las prendas de vestir utilizadas por los malvivientes en ocasión del robo, e incluso el candado que fuera roto para ingresar al local.

Además del secuestro de los elementos, se concretó la aprehensión y traslado a sede policial de los tres sujetos sindicados en la autoría del hecho.

Los aprehendidos fueron notificados del contenido del Artículo 60 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires (CPPBA) por el delito de Robo. Se aguardan directivas de la fiscalía actuante respecto a la situación procesal de los detenidos y la pronta restitución de los efectos secuestrados al comerciante damnificado.



