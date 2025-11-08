Tres aprehensiones en operativos policiales por delitos y contravenciones



La Estación de Policía Comunal (EPC) de San Pedro informó sobre una serie de procedimientos llevados a cabo en las últimas 48 horas en distintos puntos de la ciudad, que resultaron en la aprehensión de otras tres personas por diversos delitos y contravenciones.

Captura por Robo Agravado

Uno de los operativos de mayor relevancia tuvo lugar en la calle Alvear al 650, donde el personal policial procedió a la aprehensión de un hombre de 29 años. Tras la identificación, se constató que el sujeto poseía un pedido de Captura Activa emitido desde el año 2016 por el delito de "Robo Agravado" (vehículo dejado en la vía pública).

Incumplimiento de Perimetral

En la madrugada de hoy, sábado, a raíz de una alerta generada por el Centro de Monitoreo local, efectivos policiales se dirigieron a la intersección de Mitre y Güemes. En el lugar, se logró la aprehensión de un masculino de 19 años que se encontraba incumpliendo una orden perimetral vigente hasta el mes de enero contra su expareja, una joven de 21 años.

El aprehendido fue trasladado a la dependencia policial imputado por el delito de "Desobediencia", con intervención de la UFI N° 7 de San Pedro. Por su parte, la víctima fue asistida y contenida en la Comisaría de la Mujer y la Familia.

Aprehensión por Portación de Arma Blanca

Finalmente, en el día de ayer, en el marco de operativos dinámicos de control llevados a cabo en diferentes sectores de la ciudad, personal de la EPC aprehendió a un hombre de 36 años en la calle San Martín al 380. La detención se produjo luego de que se constatara que el sujeto portaba un arma blanca en la vía pública.

La causa contravencional resultante quedó bajo la intervención del Juzgado de Paz de San Pedro, por infracción a la Ley Contravencional 8031/73.