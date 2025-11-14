Tres aprehendidos por contravenciones en la vía pública

Efectivos policiales detuvieron a tres contraventores en distintos operativos realizados en la jurisdicción, imputados por contravenciones, dos de ellos por portación de arma blanca y el restante por ocasionar disturbios. Tras ser notificados de la formación de la causa, todos recuperaron su libertad.

Los procedimientos se llevaron a cabo durante las recorridas de prevención habituales del personal abocado a la seguridad en la ciudad.

El primer incidente tuvo lugar en la calle Beaumont N° 855, donde los efectivos procedieron a la aprehensión de un masculino de 26 años de edad que se encontraba en la vía pública portando un arma blanca.

Minutos después, en la calle Dávila al 1300, fue aprehendido otro masculino de 25 años que estaba ocasionando disturbios en la vía pública.

Finalmente, en un tercer operativo en la calle Auli al 1500, se detuvo a un masculino de 44 años que también se encontraba en la vía pública con un arma blanca.

En todos los casos, los aprehendidos fueron notificados de la formación de la causa correspondiente por las contravenciones cometidas, y posteriormente recuperaron su libertad.

En los tres hechos interviene el Juzgado de Paz Letrado de San Pedro.