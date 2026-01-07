El Municipio asume la gestión de la terminal de ómnibus ante la falta de inversiones y mantenimiento

El Intendente Cecilio Salazar formalizó el traspaso de la administración de la Terminal de Ómnibus a la órbita municipal, con el objetivo de revertir el deterioro edilicio del predio y garantizar la continuidad de un servicio público esencial para la comunidad.

La medida se concretó mediante la firma de un contrato de comodato con la firma San Pedro Farm S.A., propietaria del inmueble ubicado en la calle Lucio Mansilla N° 602.

Según los términos del acuerdo, la Municipalidad recibirá el predio de forma gratuita por un plazo inicial de dos años, con posibilidad de prórroga por un período similar.

La decisión del Ejecutivo local responde a la necesidad de intervenir ante la falta de inversiones y mantenimiento por parte de los administradores privados previos. A partir de la toma de posesión, prevista para el 15 de enero, el municipio asumirá la responsabilidad integral del mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones.

Incluso, comenzaron las negociaciones para el regreso a San Pedro de una de las líneas de micros de pasajeros más imporatntes del país, que extendería sus actuales recorridos.

"El Municipio manifiesta especial interés en recibir el inmueble para darle continuidad a la explotación, administración y funcionamiento de la Terminal, siendo esta una actividad de interés público municipal", destaca el documento que lleva la rúbrica de Salazar y del presidente de la sociedad propietaria, Chen Rong Hua.

El contrato faculta a la Municipalidad para gestionar la terminal de manera integral, incluyendo subconcesiones, ya que podrá licitar la explotación de locales comerciales, kioscos, bares, servicios de encomiendas y estacionamiento. El inmueble podrá albergar dependencias administrativas municipales y salas de primeros auxilios.

También se establecerá por Decreto Municipal un nuevo reglamento interno para determinar horarios, normas de convivencia y regímenes sancionatorios.

También se autorizó autoriza la realización de modificaciones funcionales, señalización y equipamiento para optimizar la atención a los usuarios.

El acuerdo establece un corte preciso de responsabilidades. La empresa propietaria deberá acreditar la cancelación de todas las deudas de servicios públicos y tasas municipales hasta la fecha de entrega. A partir de la toma de posesión, la Comuna se hará cargo de los costos operativos, la vigilancia permanente y los seguros de responsabilidad civil y contra incendios.