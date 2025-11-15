Tránsito secuestró autos y motos por altísima alcoholemia positiva de sus conductores

La Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Pedro llevó adelante operativos de tránsito durante la madrugada del domingo.

El personal a cargo de Armando Caballero secuestró siete automóviles porque sus conductores arrojaron resultado positivo al control de alcoholemia, con valores que incluso llegaron a lo 2.22 gramos de alcohol en sangre. Informes médicos indican que ese nivel puede causar "estupor grave, pérdida del conocimiento y la posibilidad de muerte debido a la depresión del sistema nervioso central".

Durante los controles en la zona céntrica, de los que participaron efectivos de la Estación de Policía Comunal y el Grupo de Apoyo Departamental, también fueron secuestradas motos, dos de ellas también con alcoholemia positiva.