TAP San Pedro hace historia en la Copa Potrero y se mete en semifinales (Videos)

derrotó ay aseguró su pasaje a las semifinales de la, el vibrante y mediático torneo de fútbol 7 organizado por el astro Sergio "Kun" Agüero que combina la mística del potrero con la participación de figuras profesionales y equipos barriales.

El conjunto sampedrino dirigido por el exjugador de Boca y Rosario Central Andrés Franzoia, se impuso con un marcador de 3 a 0, gracias a un doblete de Lafalce y un tanto de Castillo.

RESUMEN - Mammana FC 🆚 TAP San Pedro - 4vos de Final pic.twitter.com/v6nFGndePt — Copa Potrero (@copapotrero) November 21, 2025

La clasificación a la instancia de los cuatro mejores significa para TAP San Pedro una mejora notable respecto a su desempeño en la edición anterior, donde había alcanzado la fase de cuartos de final.

LA FIGURA EN LA GOLEADA



Lisandro Lafalce, tras la contundente victoria de TAP San Pedro ante Mammana FC, en la @copapotrero.



▶️ Mirá la #CopaPotrero en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/20N0WBb2CJ — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 21, 2025

La Copa Potrero, que reparte importantes premios económicos y se juega en el Club Municipal Lionel Messi de Presidente Derqui, provincia de Buenos Aires, ha ganado una enorme popularidad al revivir el espíritu del fútbol de barrio, con reglas adaptadas como el 7 contra 7 en canchas de césped sintético.

El desafío semifinal para TAP San Pedro está programado para este sábado a las 14 horas. Su rival será El Guayo, que viene de eliminar a Ciudadela con un 2 a 0.

La expectativa por el encuentro es máxima, ya que la Copa Potrero cuenta con una amplia difusión y el partido se podrá seguir en vivo a través de las señales de ESPN y Disney Plus, plataformas que transmiten el certamen a nivel nacional e internacional.

En la otra llave de semifinales, que comenzará a las 15 horas, se enfrentarán Moreno y San Alberto.