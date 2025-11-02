Siete vehículos retenidos en operativos, cuatro de ellos por alcoholemia positiva

Agentes de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad, en coordinación con la Estación de Policía Comunal (EPC), llevaron a cabo operativos de control vehicular que resultaron en la retención de siete vehículos y la imputación de varios conductores por alcoholemia positiva.

El personal a cargo del Director de Tránsito, Armando Caballero, incautó en total siete unidades: cuatro motocicletas y tres automóviles.

Las motocicletas fueron retenidas por diversas causales: una de ellas fue incautada debido a que su conductor arrojó resultado, mientras que las restantes se retuvieron por

En cuanto a los automóviles, los tres rodados fueron secuestrados debido a que sus conductores dieron alcoholemia positiva. Se destacaron valores alarmantes en las mediciones, con registros que alcanzaron los 0.93 gramos de alcohol en sangre (g/l) y 1.15 g/l, superando ampliamente el límite legal permitido.



