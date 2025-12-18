La Sociedad Rural se declaró en "estado de alerta" por los aumentos en las tasas municipales

La Sociedad Rural de San Pedro manifestó su "profunda preocupación" y se declaró en estado de alerta tras el anuncio del nuevo presupuesto municipal. La entidad agropecuaria denunció que la iniciativa oficial contempla incrementos desmedidos en los tributos que recaen sobre el sector productivo y la comunidad, sin que estos se reflejen en una mejora de los servicios públicos o la infraestructura local.

A través de un duro comunicado, la organización calificó como "alarmante" el incremento proyectado del 100% en la tasa de Red Vial, especialmente ante lo que consideran un "estado deplorable" de los caminos rurales y una falta de mantenimiento adecuado. El reclamo también alcanza a otras categorías tributarias, señalando aumentos del 100% en Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) y del 50% en las Guías de traslado.

Para la Sociedad Rural, este escenario de fuerte presión fiscal no tiene justificación en la realidad que atraviesan los vecinos y productores. En el texto, la entidad sostiene que la ciudad evidencia signos de deterioro "producto de años de falta de planificación" y que, una vez más, los sectores que generan empleo son quienes deben "pagar la fiesta" y cubrir la ineficiencia del Estado municipal.

"Esta situación se vuelve aún más preocupante cuando, en el orden nacional, se avanza en la reducción de impuestos y cargas, mientras que a nivel municipal se elige el camino inverso, incrementando tasas para sostener una estructura que no da respuestas", subrayaron desde la entidad.

Reclamo a los concejales

El comunicado también incluyó un mensaje directo a los funcionarios que iniciaron recientemente su mandato. Desde la Rural expresaron su expectativa de que las autoridades no se conviertan en "socias de esta decadencia" y exigieron un cambio de paradigma en la administración de los recursos públicos.

Finalmente, la entidad remarcó que el desarrollo local no puede sostenerse sobre "aumentos desmedidos y permanentes", sino que debe basarse en una gestión responsable, con servicios acordes a las tasas cobradas y una visión de futuro que deje de castigar a quienes sostienen la economía de la región.