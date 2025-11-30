San Pedro recibió a estudiantes de la carrera de Turismo de la Universidad Provincial de Ezeiza

San Pedro fue escenario de una intensa jornada de intercambio académico y gestión turística al recibir a más de cuarenta estudiantes de la Licenciatura en Turismo de la Universidad Provincial de Ezeiza (UPE), quienes arribaron en el marco de la materia Circuitos Turísticos.

Los futuros profesionales estuvieron acompañados por el docente Marcelo De Giacomo, quien además de profesor de la UPE y de la Universidad Nacional de San Martín, se desempeña como Secretario de Producción del Municipio de Cañuelas.

La actividad se destacó por su alto nivel de articulación institucional, siendo organizada conjuntamente por la Fundación Vivi San Pedro, los concejales Martín Rivas y Mauro De Rosa, y el Departamento Ejecutivo, con el Intendente Salazar a la cabeza. La coordinación involucró activamente a las direcciones municipales de Turismo y Educación, a cargo de Ignacio Duzac y Alan Ocampo, respectivamente.

El Honorable Concejo Deliberante abrió sus puertas en el emblemático Salón Dorado para dar la bienvenida oficial al contingente, ofreciendo un espacio de diálogo sobre gestión pública, turismo e identidad local.

Durante su estadía, los estudiantes realizaron un recorrido exhaustivo por los principales atractivos del distrito. La jornada incluyó la visita a la Basílica Nuestra Señora del Socorro, el Palacio Municipal Histórico y el Museo Histórico “Fray José María Bottaro”. Previamente, el grupo había recorrido el sitio histórico de la Vuelta de Obligado y diversos emprendimientos turísticos de la ciudad, ofreciendo una visión integral de la oferta sampedrina.

El concejal, uno de los principales articuladores de la visita, destacó la importancia de la elección académica: “Que más de cuarenta futuros licenciados en Turismo elijan conocer San Pedro, recorrer sus atractivos y estudiar su dinámica local es una”.

Rivas subrayó el valor institucional de la iniciativa, enfatizando que “este tipo de acciones trascienden cualquier bandería política. Cuando trabajamos juntos —Ejecutivo, Concejo, instituciones y sector privado— San Pedro gana. El turismo es una herramienta transversal que nos permite unir criterios y construir desarrollo real”.

San Pedro como caso de estudio

Por su parte, el profesor Marcelo De Giacomo resaltó la pertinencia de la ciudad como destino de análisis académico. “San Pedro es un destino modelo para analizar cómo interactúan la historia, el patrimonio cultural, el río y la identidad productiva del territorio. Para los estudiantes, vivir esta experiencia en primera persona es fundamental”, señaló.

El docente elogió la organización local, manifestando que “la recepción y la articulación local fueron excelentes. Los alumnos se llevan un aprendizaje profundo y un cariño especial por la ciudad”.

La visita se enmarca en una dinámica de intercambio que pone en valor la riqueza patrimonial, cultural y paisajística del distrito, y refleja el trabajo mancomunado entre distintas instituciones para consolidar al turismo como motor de crecimiento, empleo y proyección regional. Este encuentro se consolida como un ejemplo concreto del potencial sampedrino cuando actores públicos y privados priorizan el desarrollo local y la construcción de una marca ciudad sólida y estratégica.