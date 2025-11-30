Corte total de tránsito en el paso a nivel de Ruta 191 por obras de reparación: cuáles serán los desvíos

La Municipalidad de San Pedro informó que a partir de estese implementará unen el paso a nivel de la Ruta Provincial 191. La interrupción se debe al inicio de una obra de reparación esencial, destinada a mejorar las condiciones de circulación y seguridad en este sector clave de la infraestructura vial.

La medida busca optimizar el cruce, por lo que el paso a nivel permanecerá cerrado durante todo el período de la intervención.

Desvíos obligatorios para ingreso y egreso a la ciudad

Para garantizar el acceso y la salida de la ciudad durante el desarrollo de los trabajos, la comuna ha dispuesto vías alternativas obligatorias, diferenciadas según el tipo de vehículo:

Tránsito pesado: Deberá utilizar obligatoriamente la Ruta Provincial 1001 .

Tránsito liviano: Podrá circular por el paso a nivel Basavilbaso.

La Municipalidad solicita encarecidamente a todos los conductores circular con máxima precaución, respetar la señalización de obra dispuesta en la zona de desvío y considerar estas modificaciones al planificar sus traslados. Finalmente, la comuna agradeció la comprensión de la comunidad mientras se desarrollan estas tareas necesarias para el mantenimiento de la infraestructura vial.