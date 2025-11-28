San Pedro presente en el 10° Aniversario del Premio Mujer Empresaria Bonaerense

El Centro de Comercio e Industria de San Pedro participó recientemente de la ceremonia de entrega del, un destacado reconocimiento provincial que celebra la trayectoria y el impacto de mujeres que motorizan el desarrollo económico, productivo y social en toda la Provincia de Buenos Aires.

La institución sampedrina estuvo representada por las integrantes de su Comisión Directiva, Marta Ronte y Mariana Maroli, quienes acompañaron la gala de premiación, una edición especialmente significativa para San Pedro. El motivo fue la nominación de la empresaria local Inés Corda, quien integró el selecto grupo de mujeres empresarias destacadas de la Provincia.

El Premio Mujer Empresaria Bonaerense, una iniciativa impulsada por Mujeres Empresarias de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (ME-FEBA), cumple una década reconociendo el liderazgo de empresarias, profesionales y emprendedoras que generan valor en sus comunidades. A lo largo de sus ediciones, ha distinguido a referentes en diversas categorías, incluyendo Liderazgo Empresarial, Comercio Local, Innovación Tecnológica, Nuevo Emprendimiento, Responsabilidad Social Empresaria y Empresa Resiliente, entre otras.

En este décimo aniversario, el premio reafirmó su compromiso con la visibilización de las mujeres que sostienen y transforman la matriz productiva bonaerense, promoviendo la generación de empleo, la innovación y el desarrollo económico en cada rincón de la provincia.