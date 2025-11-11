Salvador Di Stefano brindará una charla sobre perspectivas económicas organizada por la Sociedad Rural

La Sociedad Rural de San Pedro cerrará su año institucional con una conferencia a cargo del reconocido consultor económico y analista de negocios, quien presentará un análisis de la coyuntura y las perspectivas para la producción regional y el sector agropecuario.

El encuentro está programado para el miércoles 26 de noviembre a las 19:30 hs, y se desarrollará en el Salón de Eventos Clove, ubicado sobre la Ruta Provincial 191, a la altura del kilómetro 6,5.

La jornada se enfocará en desglosar la actualidad económica del país, proyectando escenarios futuros para los diversos rubros productivos, con una atención particular en las estrategias aplicables a la actividad agropecuaria y al desarrollo de la zona.

Di Stefano es un consultor empresarial con más de tres décadas de trayectoria, cuya firma con sede en Rosario se especializa en proyecciones macroeconómicas y estrategias de negocios. Es también director de Agroeducación, entidad dedicada a la formación en el ámbito agropecuario.

El analista es un referente en medios nacionales, siendo colaborador habitual de diarios como Clarín, El Cronista y Ámbito Financiero, y participa en ciclos televisivos de canales como La Nación+, TN y A24. Sus newsletters llegan a más de medio millón de lectores y sus informes privados son de consulta semanal para empresas de distintos sectores.

Es autor de libros sobre estrategias de negocios, incluyendo “Cómo hacer negocios en tiempos de crisis” (2017) y su reciente lanzamiento, “Cambia la música, ahora hay que cambiar el paso”, donde aborda los desafíos actuales para inversores, empresas y productores.