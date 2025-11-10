Salazar y Carrasco se reunieron con Kreplak para abordar la sobrecarga del sistema de salud local

El intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, se reunió en La Plata con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, con el objetivo de abordar la situación actual del sistema público sanitario local y avanzar en la coordinación de políticas conjuntas.

Salazar estuvo acompañado por la secretaria de Salud municipal, Dra. Isabel Carrasco. Durante el encuentro, uno de los ejes centrales fue la "sobrecarga" que enfrenta el sistema de salud de San Pedro, ante una creciente demanda de atención por parte de la población, tanto con cobertura como sin ella.

El Municipio también planteó las dificultades relacionadas con la fuerza laboral del sector, incluyendo la necesidad de fortalecer el cumplimiento de la carga horaria y las inquietudes en torno a la recomposición salarial diferencial para los profesionales del área en relación con otros trabajadores comunales.

En el marco de la reunión, la comitiva sampedrina entregó al ministro Kreplak una carpeta con el detalle de la situación económica y financiera del sistema de salud local, que incluyó información sobre la ejecución presupuestaria, el desarrollo del Plan SUMAR y la masa salarial del área.

Como resultado del encuentro, el ministro Kreplak dispuso que el Municipio establezca contacto con los Directores Provinciales de Infraestructura, Planificación, Educación y del Sistema de Administración Médica (SAMO). El propósito es coordinar líneas de acción que permitan consolidar una Red Integrada de Salud entre San Pedro y la Provincia, buscando optimizar los recursos y fortalecer la calidad de la atención a la comunidad.