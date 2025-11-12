Salazar firmó el convenio para la construcción de los nuevos consultorios externos

El intendente Cecilio Salazar, junto al secretario de Obras Públicas, Mariano Brañas, visitó la planta de la empresa Ecosan S.A., que será la encargada de la construcción de los nuevos Consultorios Externos para el Hospital Subzonal Dr. Emilio Ruffa, un proyecto clave para la modernización del sistema de salud local.

Durante la visita a la planta de Ecosan, se llevó a cabo la firma del convenio que formaliza el inicio de la obra. Los nuevos consultorios se ubicarán estratégicamente frente al edificio principal del Hospital Ruffa, con el objetivo de ampliar y optimizar los servicios de atención pública.

El proyecto será desarrollado bajo la modalidad de. Este sistema permite la fabricación de las estructuras en la planta de la empresa para luego ser ensambladas en el lugar de destino, lo que garantiza una significativa optimización de los tiempos de ejecución y asegura altos estándares de calidad en la infraestructura sanitaria.

En el encuentro, el Intendente Salazar fue recibido por el sampedrino Lucio Clapcich, gerente general de la compañía, y Mauro Fiori, responsable de la planta de producción.

Ecosan S.A. cuenta con una reconocida trayectoria en el sector de infraestructura de salud, habiendo participado en proyectos de gran envergadura como el Hospital Garrahan y la construcción de vacunatorios y salas de salud en distintas provincias del país.

Con esta importante obra, el Municipio de San Pedro avanza en la modernización y ampliación de las prestaciones del sistema de salud pública, reafirmando el compromiso de mejorar el acceso y la calidad de la atención para toda la comunidad.