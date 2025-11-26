Alerta epidemiológica por sarampión: San Pedro fue una de las paradas de una familia uruguaya con la enfermedad

El Ministerio de Salud de la Nación emitió una alerta epidemiológica tras confirmar que cuatro ciudadanos uruguayos con diagnóstico de sarampión ingresaron al país desde Bolivia y viajaron por territorio argentino entre el 14 y el 16 de noviembre, haciendo paradas en múltiples localidades, incluida San Pedro . La medida busca identificar rápidamente a los posibles contactos y reforzar la vigilancia de la Enfermedad Febril Exantemática (EFE) en todas las jurisdicciones.

Rock en Baradero confirmó fecha para la edición 2026 con preventa especial y facilidades de pago

 


El festival Rock en Baradero confirmó su regreso y ya tiene nuevas fechas: se llevará a cabo el viernes 3 y el sábado 4 de abril de 2026 en el emblemático Anfiteatro Municipal de la localidad bonaerense.

El festival, que se consolida "como un emblema nacional", volverá a convertir a Baradero en la "República del Rock", un "epicentro de pogos, escenarios inmensos, cientos de luces encendidas y miles de fanáticos reunidos con la misma razón: entonar los himnos del rock".

Desde hace más de una década, el encuentro "reúne a públicos de todo el país con artistas consagrados y nuevas generaciones", en un punto de encuentro que "celebra y potencia lo mejor del rock argentino". La edición de 2026 promete una "cartelera histórica repleta de leyendas y talentos emergentes".

La organización anunció que las entradas ya se encuentran disponibles a través de una preventa especial para fans, ofreciendo además una facilidad de pago de 4 cuotas sin interés con Banco Provincia.

Rock en Baradero es definido por sus organizadores como una "experiencia que trasciende lo musical y convierte a la ciudad en un refugio donde el rock resuena en cada rincón", luego de que lo que "empezó como una sueño hoy es un emblema nacional".