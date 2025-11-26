Rock en Baradero confirmó fecha para la edición 2026 con preventa especial y facilidades de pago

El festivalconfirmó su regreso y ya tiene nuevas fechas: se llevará a cabo elen el emblemáticode la localidad bonaerense.

El festival, que se consolida "como un emblema nacional", volverá a convertir a Baradero en la "República del Rock", un "epicentro de pogos, escenarios inmensos, cientos de luces encendidas y miles de fanáticos reunidos con la misma razón: entonar los himnos del rock".

Desde hace más de una década, el encuentro "reúne a públicos de todo el país con artistas consagrados y nuevas generaciones", en un punto de encuentro que "celebra y potencia lo mejor del rock argentino". La edición de 2026 promete una "cartelera histórica repleta de leyendas y talentos emergentes".

La organización anunció que las entradas ya se encuentran disponibles a través de una preventa especial para fans, ofreciendo además una facilidad de pago de 4 cuotas sin interés con Banco Provincia.

Rock en Baradero es definido por sus organizadores como una "experiencia que trasciende lo musical y convierte a la ciudad en un refugio donde el rock resuena en cada rincón", luego de que lo que "empezó como una sueño hoy es un emblema nacional".