Alerta epidemiológica por sarampión: San Pedro fue una de las paradas de una familia uruguaya con la enfermedad

El Ministerio de Salud de la Nación emitió una alerta epidemiológica tras confirmar que cuatro ciudadanos uruguayos con diagnóstico de sarampión ingresaron al país desde Bolivia y viajaron por territorio argentino entre el 14 y el 16 de noviembre, haciendo paradas en múltiples localidades, incluida San Pedro . La medida busca identificar rápidamente a los posibles contactos y reforzar la vigilancia de la Enfermedad Febril Exantemática (EFE) en todas las jurisdicciones.

Taller de primeros auxilios pediátricos organizado por Infantia con apoyo del Círculo Médico


Consultorios INFANTIA, con el apoyo del Círculo Médico, realizará un Taller de Primeros Auxilios Pediátricos en el marco de su compromiso institucional con la capacitación continua y la salud infantil de la comunidad.

La propuesta formativa, promovida por dicho espacio especializado, está dirigida especialmente a madres, padres, cuidadores, docentes y a todas las personas involucradas en el cuidado cotidiano de niñas y niños.

El taller, de carácter teórico-práctico, será dictado por un equipo de prestigiosas pediatras que integran el espacio INFANTIA: las doctoras Florencia Belén, Liliana Doldán, Carolina Perroud, Liliana Savio y Francisca Urrutia.

La capacitación abordará el manejo de situaciones frecuentes y vitales en el cuidado de menores, incluyendo traumatismos, convulsiones, crisis respiratorias, quemaduras, picaduras, fiebre, deshidratación y accidentes domésticos. Además de los contenidos teóricos, se incluirá una demostración práctica de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) con muñecos y la explicación del uso del Desfibrilador Externo Automático (DEA).

Detalles e Inscripción

La actividad se llevará a cabo el 29 de noviembre a las 14:00 horas en el Club de Pescadores de San Pedro. Se trata de una capacitación arancelada que cuenta con cupos limitados, por lo que se requiere inscripción obligatoria a través del formulario https://bit.ly/4pcDcwn. Los interesados en obtener más información pueden contactar a Consultorios INFANTIA al teléfono (03329) 42-3621.