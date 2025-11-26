Taller de primeros auxilios pediátricos organizado por Infantia con apoyo del Círculo Médico

Consultorios INFANTIA, con el apoyo del Círculo Médico, realizará unen el marco de su compromiso institucional con la capacitación continua y la salud infantil de la comunidad.

La propuesta formativa, promovida por dicho espacio especializado, está dirigida especialmente a madres, padres, cuidadores, docentes y a todas las personas involucradas en el cuidado cotidiano de niñas y niños.

El taller, de carácter teórico-práctico, será dictado por un equipo de prestigiosas pediatras que integran el espacio INFANTIA: las doctoras Florencia Belén, Liliana Doldán, Carolina Perroud, Liliana Savio y Francisca Urrutia.

La capacitación abordará el manejo de situaciones frecuentes y vitales en el cuidado de menores, incluyendo traumatismos, convulsiones, crisis respiratorias, quemaduras, picaduras, fiebre, deshidratación y accidentes domésticos. Además de los contenidos teóricos, se incluirá una demostración práctica de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) con muñecos y la explicación del uso del Desfibrilador Externo Automático (DEA).

Detalles e Inscripción