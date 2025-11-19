Robaron una cámara de seguridad en pleno centro (Video)

Imágenes SolTV y La Radio 92.3

Un delincuente robó una cámara de seguridad ubicada en el frente del edificio de La Radio 92.3 (San Martín 73), esta madrugada.

Según consta en el registro del monitoreo, difundido por SolTV, el ladrón cruzó la calle, dejó una botella sobre la vereda, trepó por una reja y arrancó la cámara, antes de darse a la fuga.

Las imágenes, que obran como prueba en la denuncia, muestran claramente al autor del hecho, que ahora es buscado por la policía.

Se trata de un joven vestido con un buzo gris o verde con rayas horizontales oscuras. Si bien en forma inmediata el sistema de vigilancia privada llegó al lugar, el autor logró escapar de la zona céntrica.