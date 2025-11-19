Robaron una cámara de seguridad en pleno centro (Video)

El Rotary Club San Pedro recibe hoy la visita oficial de la Gobernadora Susana Beatriz Espósito, para evaluar en terreno el impacto de las acciones solidarias de la institución y proyectar el trabajo para el ciclo 2025–2026. La presencia de la máxima autoridad distrital de Rotary marcó el ritmo de la agenda institucional de la mañana. Espósito comenzó su actividad con un encuentro en el despacho del intendente Cecilio Salazar, donde, junto al jefe de Gabinete Alfredo Carrasco, repasaron la articulación entre el municipio y la entidad de servicio. Posteriormente, la gobernadora se trasladó al Honorable Concejo Deliberante para dialogar con su presidente, Pablo Vlaeminck.
|Imágenes SolTV y La Radio 92.3
Un delincuente robó una cámara de seguridad ubicada en el frente del edificio de La Radio 92.3 (San Martín 73), esta madrugada.
Según consta en el registro del monitoreo, difundido por SolTV, el ladrón cruzó la calle, dejó una botella sobre la vereda, trepó por una reja y arrancó la cámara, antes de darse a la fuga.
Las imágenes, que obran como prueba en la denuncia, muestran claramente al autor del hecho, que ahora es buscado por la policía.
Se trata de un joven vestido con un buzo gris o verde con rayas horizontales oscuras. Si bien en forma inmediata el sistema de vigilancia privada llegó al lugar, el autor logró escapar de la zona céntrica.
