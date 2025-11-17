Robaron en un gimnasio tras romper un blíndex

Delincuentes ingresaron por la fuerza anoche a un gimnasio de la ciudad de San Pedro, llevándose un parlante antes de huir rápidamente en motocicleta.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:30 horas del domingo en el local Fitness Gim, ubicado en la calle Pellegrini al 2600.

Los ladrones llegaron al lugar a bordo de una motocicleta e ingresaron al gimnasio tras romper el blindex de la puerta o la vidriera. Una vez dentro, sustrajeron un parlante de audio y se dieron inmediatamente a la fuga.

El robo, que se produjo en una zona con tránsito vehicular, quedó registrado por las cámaras de seguridad instaladas en el área, las cuales serán clave para la investigación que se encuentra en curso para dar con los responsables.