Retuvieron tres autos y tres motos en operativos de tránsito

La Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Pedro llevó a cabo operativos de control vehicular durante la jornada de este miércoles, resultando en la retención de varios vehículos e infracciones por incumplimiento de las normativas vigentes.

Los procedimientos, realizados en diferentes puntos de la ciudad, se enfocaron en garantizar la seguridad vial y el ordenamiento del tránsito urbano.

El resultado de los operativos arrojó la retención de tres automóviles, dos de ellos fueron retenidos por encontrarse en situación de mal estacionamiento, mientras que el tercero fue secuestrado debido a su estado de abandono en la vía pública.

También se retuvieron tres motocicletas, las cuales quedaron a disposición del Tribunal de Faltas municipal. Una de las motos fue secuestrada específicamente por realizar la maniobra peligrosa conocida como “Willy” (circular en una sola rueda), poniendo en riesgo la integridad de terceros.

Además de las retenciones, el personal de Tránsito labró varias infracciones por diversos incumplimientos a la Ley Nacional de Tránsito y las ordenanzas locales.

Las autoridades municipales remarcaron la importancia de estos controles para desalentar conductas de riesgo y mantener el ordenamiento del espacio público en la ciudad.