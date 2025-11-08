Recuperaron una motocicleta robada minutos después de la sustracción

Una motocicleta sustraída anoche fue recuperada gracias a una rápida investigación iniciada por la policía tras la denuncia del hurto.

El hecho se había producido momentos antes en la intersección de las calles Cruz Roja y F. C. Rodríguez, cuando una motocicleta tipo 125 cc, propiedad de una mujer de 39 años de edad, fue robada.



Inmediatamente después de tomar conocimiento del ilícito, los efectivos iniciaron las tareas de rastreo e investigación. Dichas diligencias condujeron al hallazgo del rodado en el sector conocido como "callejón Pascual", donde la motocicleta había sido abandonada.

El vehículo fue recuperado y puesto a disposición de la Justicia para las pericias correspondientes, a fin de ser restituido a su legítima dueña.

En el hecho, caratulado como "Recuperación de Motocicleta" y relacionado con la denuncia por hurto, interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 del Departamento Judicial de San Pedro, que continúa con la investigación para dar con los responsables del ilícito.