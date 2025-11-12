Recuperan una moto robada durante un recorrido preventivo

Un hombre de 23 años fue aprehendido en las últimas horas en esta ciudad luego de ser sorprendido circulando a bordo de una motocicleta que poseía un pedido de secuestro activo por robo agravado.

El procedimiento fue realizado por personal de la dependencia local en un operativo conjunto con efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de San Nicolás. La detención se concretó en la intersección de las calles Hermano Indio y Balcarce, en el marco de una recorrida de prevención.

El masculino, de 23 años de edad, se movilizaba en una motocicleta marca Honda Wave de 110 cc que no llevaba colocada la chapa patente. Al cursar los datos del rodado a través del sistema informático, los efectivos confirmaron que la moto registraba un pedido de secuestro activo desde el 4 de julio.

El requerimiento había sido solicitado por el Juzgado de Garantías de Mercedes en una causa caratulada como Robo Agravado (vehículo dejado en la vía pública).

El caso quedó a disposición de la Fiscalía local, que dispuso la notificación del detenido en la causa por los delitos de Hurto y Encubrimiento. El joven fue alojado en el sector de calabozos de la sede policial, mientras que la motocicleta fue secuestrada y depositada en el predio judicial de la dependencia.