Recuperan una bicicleta sustraída abandonada en una plaza

Un hecho de hurto ocurrido en la calle Salta al 1800 de esta ciudad pudo ser esclarecido y el objeto sustraído rápidamente recuperado, gracias a lade un vecino que observó el delito a través de sus cámaras de seguridad.

El episodio se registró en las últimas horas y fue un joven de 23 años quien alertó vía radial al personal policial de la Comisaría local. El denunciante había sido testigo del hurto de una bicicleta de competición al visualizarlo en tiempo real mediante el sistema de videovigilancia de su vivienda.

Tras recibir el aviso, efectivos policiales iniciaron de inmediato un recorrido en la zona. La búsqueda dio sus frutos cuando hallaron la bicicleta, de color verde, abandonada en la plaza ubicada en la intersección de las calles Auli y Miguel Porta.

Se presume que la rápida acción del testigo y la consecuente respuesta policial obligaron al autor a descartar el rodado.

La Fiscalía local ya tomó intervención en el hecho y dispuso las actuaciones de rigor pertinentes.