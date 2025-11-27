Presencia de arsénico en el agua: el análisis del Licenciado Enrique Hopman

- Obtener enlace
Un análisis detallado sobre la presencia y origen del arsénico (As) en el agua subterránea de Argentina, incluyendo la región de San Pedro, fue presentado por el Lic. Enrique Hopman. El trabajo aborda las causas naturales del contaminante, los riesgos para la salud asociados al hidroarsenicismo crónico regional endémico (HACRE) y el cumplimiento de las normativas vigentes, destacando la situación favorable del agua en el partido de San Pedro.
Según el informe, la mayor parte del arsénico en el agua subterránea de nuestro país tiene un origen dominantemente natural. Este se debe a la disolución de minerales arsenicosos vinculados a la actividad volcánica e hidrotermal de la Cordillera de los Andes durante los últimos 5 millones de años. El principal mecanismo de dispersión fue el viento, que depositó el material junto con el Loess Pampeano, siendo el vidrio volcánico (obsidiana) uno de los generadores del arsénico en el agua. Fuentes de menor significación regional pueden ser las vinculadas a actividades mineras o el uso de plaguicidas.
El Lic. Hopman señaló que, si bien el conocimiento preciso sobre la distribución del As en el país es limitado, las investigaciones del SPAR (Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento Rural) indican que solo las regiones NO y central presentan concentraciones elevadas.
Riesgos para la salud y normativa
En la Provincia de Buenos Aires, la cartografía más detallada revela que solo el 20% de su territorio cuenta con agua subterránea que cumple con el límite de potabilidad de 0,05 mg/L de As, establecido por el Código Alimentario Argentino (CAA) al que adhiere la provincia (Ley 13.230/04).
No obstante, el informe resalta que San Pedro se encuentra en la región NE de la provincia donde los valores de arsénico en el acuífero freático y Puelche son menores a 0,05 mg/L, cumpliendo con la norma de potabilidad vigente.
El documento advierte que la ingestión prolongada de agua con tenores elevados de arsénico (más de $0,15$ o $0,20 \text{ mg/L}$) produce el hidroarsenicismo crónico regional endémico (HACRE). Sus síntomas incluyen trastornos digestivos, circulatorios y un alto riesgo de cáncer en órganos como el hígado, pulmones y riñones.
Las normativas actuales, en línea con la EPA de EUA, Canadá y la CEE, fijan un límite máximo de $0,05 \text{ mg/L}$ para el arsénico en el agua de consumo humano, si bien el informe subraya la necesidad de profundizar las investigaciones sobre la incidencia de diferentes concentraciones.
A continuación, se reproduce el texto completo y textual del análisis realizado por el Lic. Enrique Hopman:
Algunos comentarios sobre el ARSÉNICO EN EL AGUA SUBTERRÁNEA.
Lic. Enrique Hopman
La mayor parte del Arsénico contenido en el agua subterránea de nuestro país, incluyendo San Pedro, tiene origen natural, producto de la disolución de minerales arsenicosos vinculados a las erupciones volcánicas y a la actividad hidrotermal, principalmente en la Cordillera de los Andes, en los últimos 5 millones de años y que se mantiene actualmente, aunque en forma mucho más atenuada. El principal agente de transporte desde la Cordillera hacia el Este, hasta alcanzar a la Llanura Chaco-pampeana fue el viento, que produjo la acumulación del Loess Pampeano, en el que se intercalan cenizas volcánicas (tobas) con vidrio del mismo origen (obsidiana), el que aparece como uno de los principales generadores del As en el agua subterránea. Otras fuentes de menor significación regional, pero que también pueden deteriorar la calidad del agua localmente, son las vinculadas con actividades mineras, la producción y empleo de plaguicidas, la fabricación de vidrio y productos electrónicos, y las fundiciones.
Todavía no se tiene un conocimiento preciso sobre la distribución del As en el país, debido a las escasas investigaciones realizadas sobre le tema. Además, lo poco que se conoce es sobre el agua contenida en el acuífero freático o de los acuíferos productivos como el Puelche y sólo se tiene información muy puntual de acuíferos más profundos. La distribución del As en el agua subterránea a nivel de país, de acuerdo a una elaboración realizada por el SPAR (Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento Rural) y se aprecia que sólo la región NO (Salta y Jujuy) y la central (Santiago del Estero, Córdoba y N de La Pampa) presentan concentraciones elevadas, con sectores interiores muy elevados, en el centro Este de Córdoba, NE de Santiago del Estero, Jujuy y O de Salta.
De las regiones con concentraciones mayores a $0,10 \text{ mg/L}$ de As, se destaca una franja de orientación meridiana que se extiende desde el Chaco hasta La Pampa, pasando por el Oeste de Santa Fe, y SE y SO de Córdoba. Otras comarcas con contenidos elevados, se presentan en las provincias de Salta, Catamarca y Santiago del Estero. En la Provincia de Buenos Aires, sólo se manifiestan sectores muy localizados en los partidos de Junín, Chacabuco, Pehuajo, Chivilcoy y Lobos, por ejemplo, pero como se ve en el mapa de mayor detalle, los sitios con altas concentraciones ocupan superficies más extensas.
Las regiones con valores entre $0,05$ y $0,10 \text{ mg/L}$ generalmente se disponen en la periferia de las anteriores, destacándose la que abarca la mayor parte de la Provincia de San Luis, aunque también resaltan las que ocupan el Este y SE de Córdoba, y el N de Santiago del Estero.
Con menos de $0,05 \text{ mg/L}$, que es el límite de potabilidad adoptado actualmente por el Código Alimentario Argentino (CAA), aparecen las provincias de San Juan, Chubut y Tucumán y parte de Formosa, Jujuy, Mendoza, Córdoba, La Pampa y Buenos Aires.
En la Provincia de Buenos Aires, se dispone de una cartografía más detallada con las concentraciones de Arsénico en el agua freática. En la figura se indica la distribución areal del agua potable, o sea de aquella con menos de $0,05 \text{ mg/L}$ de As en solución, de acuerdo al CAA, al que adhiere la PBA, apreciándose que la mayor parte del territorio provincial tiene agua subterránea que no cumple con dicha norma de potabilidad y sólo el $20\%$ ($61.000 \text{ km}^2$) de su superficie total ($307.571 \text{ km}^2$) cuenta con agua subterránea apta para consumo humano. Cumpliendo con esta condición se destacan los ámbitos NE, donde esta San Pedro, y centro; este último de forma arriñonada, es el más extenso y, desde el extremo SE al SO, abarca parcialmente los partidos de Tandil, Balcarce, Olavarría, Tapalqué, Gral. Alvear, Bolívar, Daireaux, Gral. La Madrid, Cnel. Suárez, Saavedra y Tornquist. También resalta la región que coincide con las dunas que bordean la Costa Atlántica Bonaerense.
EFECTOS SOBRE LA SALUD
La ingestión prolongada de agua con tenores elevados de As, mas de $0,15$ o $0,20 \text{ mg/l}$, produce severos daños en el organismo humano, dando lugar a una enfermedad conocida como hidroarsenicismo crónico regional endémico (HACRE).
Los síntomas digestivos más comunes son náuseas y vómitos, dolores abdominales de tipo cólico, diarreas leves y lesiones degenerativas del hígado como cirrosis o carcinoma hepático. También puede producir trastornos circulatorios y un alto riesgo de cáncer.
NORMAS
Las normas sobre potabilidad, así como sobre la calidad de la mayoría de los alimentos, han ido evolucionando hacia umbrales más estrictos a través del tiempo y actualmente mediante la Ley 11.820, en la provincia de Buenos Aires, que establece sólo un límite tolerable de $0,05 \text{ mg/L}$. Esta ley es refrendada por la Ley 13.230/04 que adhiere a la Ley Nacional 18.284 (Código Alimentario Argentino), que le fija un límite máximo al As de $0,05 \text{ mg/L}$ para el agua de consumo humano.
El límite de $0,05 \text{ mg/L}$ o $50 \mu\text{g/L}$ o $50 \text{ ppm}$, es considerado, también, por las normas de la EPA en EUA, de Canadá y de la CEE.
Por ello si bien la norma en vigencia debe tender a cumplirse, existen numerosas incógnitas en relación a su efectiva utilidad, que hacen necesario profundizar las investigaciones sobre la incidencia en el organismo de diferentes concentraciones de As en el agua para consumo humano.
CONCLUSIONES
El As en el agua subterránea de Argentina tiene un origen dominantemente natural, derivado de la disolución de sustancias arsenicosas, acumuladas en la Llanura Chaco-pampeana, junto con el Loess Pampeano, mediante transporte eólico, desde la Cordillera de los Andes. La fuente de producción de dichas sustancias, entre las que se destaca el vidrio volcánico (obsidiana), fueron las erupciones volcánicas y los procesos hidrotermales acaecidos en la cordillera en los últimos 5 millones de años. Dicha actividad se mantiene actualmente, aunque en forma mucho más atenuada.
La ingesta continuada y durante lapsos prolongados de agua con más de $0,20$ y aún de $0,15 \text{ mg/L}$ de As, suele derivar en una enfermedad denominada hidroarsenicismo crónico regional endémico (HACRE), que afecta fundamentalmente a la piel, pero que también puede hacerlo con el hígado, pulmones, laringe, riñones y sistema nervioso, generando un alto riesgo de cáncer en los mismos.
En la Provincia de Buenos Aires, adoptando el límite de potabilidad vigente en la actualidad (máximo $0,05 \text{ mg/L}$), sólo el $20\%$ de su territorio tiene agua freática apta en relación al As. Si se considera el límite máximo de $0,10 \text{ mg/L}$, vigente hasta 1996, la superficie con agua subterránea apta se incremente al $62\%$ del territorio provincial.
San Pedro se encuentra en la región donde los valores de los análisis de agua del acuífero freático y puelche son menores a $0,05 \text{ mg/l}$, por lo que estarían dentro de la potabilidad según las normas vigentes.
Bibliografía: ARSÉNICO EN EL AGUA SUBTERRÁNEA, Dr. Geología Miguel Auge, Investigador del CONICET
