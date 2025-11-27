Presencia de arsénico en el agua: el análisis del Licenciado Enrique Hopman



Un análisis detallado sobre la presencia y origen del arsénico (As) en el agua subterránea de Argentina, incluyendo la región de San Pedro, fue presentado por el Lic. Enrique Hopman. El trabajo aborda las causas naturales del contaminante, los riesgos para la salud asociados al hidroarsenicismo crónico regional endémico (HACRE) y el cumplimiento de las normativas vigentes, destacando la situación favorable del agua en el partido de San Pedro.

Según el informe, la mayor parte del arsénico en el agua subterránea de nuestro país tiene un origen dominantemente natural. Este se debe a la disolución de minerales arsenicosos vinculados a la actividad volcánica e hidrotermal de la Cordillera de los Andes durante los últimos 5 millones de años. El principal mecanismo de dispersión fue el viento, que depositó el material junto con el Loess Pampeano, siendo el vidrio volcánico (obsidiana) uno de los generadores del arsénico en el agua. Fuentes de menor significación regional pueden ser las vinculadas a actividades mineras o el uso de plaguicidas.

El Lic. Hopman señaló que, si bien el conocimiento preciso sobre la distribución del As en el país es limitado, las investigaciones del SPAR (Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento Rural) indican que solo las regiones NO y central presentan concentraciones elevadas.





Riesgos para la salud y normativa

En la Provincia de Buenos Aires, la cartografía más detallada revela que solo el 20% de su territorio cuenta con agua subterránea que cumple con el límite de potabilidad de 0,05 mg/L de As, establecido por el Código Alimentario Argentino (CAA) al que adhiere la provincia (Ley 13.230/04).

No obstante, el informe resalta que San Pedro se encuentra en la región NE de la provincia donde los valores de arsénico en el acuífero freático y Puelche son menores a 0,05 mg/L, cumpliendo con la norma de potabilidad vigente.

El documento advierte que la ingestión prolongada de agua con tenores elevados de arsénico (más de $0,15$ o $0,20 \text{ mg/L}$) produce el hidroarsenicismo crónico regional endémico (HACRE). Sus síntomas incluyen trastornos digestivos, circulatorios y un alto riesgo de cáncer en órganos como el hígado, pulmones y riñones.

Las normativas actuales, en línea con la EPA de EUA, Canadá y la CEE, fijan un límite máximo de $0,05 \text{ mg/L}$ para el arsénico en el agua de consumo humano, si bien el informe subraya la necesidad de profundizar las investigaciones sobre la incidencia de diferentes concentraciones.

A continuación, se reproduce el texto completo y textual del análisis realizado por el Lic. Enrique Hopman: