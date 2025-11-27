Avance en la ampliación del Hospital Ruffa: Trabajos en la platea de los nuevos consultorios externos

Continúan desarrollándose las obras de ampliación y mejora en el Hospital Subzonal Dr. Emilio Ruffa, en el marco de un proyecto integral destinado a fortalecer el servicio de salud pública en San Pedro.

Durante esta jornada, los trabajos se concentraron en la ejecución de la platea donde se emplazarán los nuevos consultorios externos. Este proyecto busca incrementar la capacidad de atención del hospital y mejorar la accesibilidad de los vecinos a distintas especialidades médicas, acompañando el crecimiento de la demanda de servicios de salud en la ciudad.

La intervención en los nuevos consultorios externos se lleva adelante a través de la Secretaría de Obras Públicas local y cuenta con, gestionado previamente por el intendente Cecilio Salazar.



